Christophe LOUISIN

Depuis 2014 je conseille et j'accompagne les propriétaires dans leurs projets de vente.

A travers des stratégies claires et des outils adaptés les particuliers font affaire dans les meilleures conditions partout en France et sur le site Pap.fr



Je vous invite à me contacter car :



- Vous souhaitez vendre votre bien de manière optimale et sans honoraires.



- Vous vous reconnaissez dans les valeurs PAP et vous avez une expérience significative dans la relation client et l'immobilier côté vendeur.



- Vous souhaitez produire un article sur le marché de la transaction immobilière, les tendances ou les solutions de vente.