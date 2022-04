Catherine LAFLAQUIERE

Psychologue de formation et après avoir travaillé pendant plus de 13 ans chez TELECONTACT groupe AKERYS, en tant que responsable recrutement et formation puis consultante en formation, j'ai créé INTIENDO Consultants en 2011.

INTIENDO Consultants, société de conseil et organisme de formation intervient sur les thèmes du développement personnel, relation clients, commercial respectueux, management humaniste, accompagnement aux changements, aide au recrutement...



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement au changement

Coaching

Commercial

Développement commercial

Formation

Gestion des conflits

Management

Management de transition

Prévention

Recrutement

Télémarketing

Psychologie du travail