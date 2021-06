Christophe MADRONA

Bonjour,



Je suis Astrologue, dans une approche de connaissance de soi et de développement personnel, ainsi que Praticien en Mémoires Cellulaires.



Je donne des consultations et des cours en France (Montpellier, Paris...), Belgique, Suisse & ainsi qu'à distance par Visioconférence (Zoom) ou téléphone:



Consultations en Astrologie (approche liée aux mémoires cellulaires)

Séances de Mémoires Cellulaires

Formation en Astrologie



Plus d'informations sur mes sites :

linktr.ee/christophemadrona

http://www.facebook.com/cmadrona (profil)

http://www.facebook.com/christomadrona (page)



Mes compétences :

Astrologie

Accompagnement

Créativité