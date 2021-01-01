Christophe MANZANO PEREZ

GROUPAMA
- CONSEILLER COMMERCIAL SECTEUR PROFESSIONNEL
Commercial | Nancy (54000)
2007 - 2021
CONSEILLER COMMERCIAL AU SEIN DE GROUPAMA SUR UNE CIBLE DE PROFESSIONNELS(ARTISANS/ COMMERÇANTS/ PROFESSIONS LIBERALE/CHEF D'ENTREPRISE INDUSTRIE....)SUR LE SECTEUR DE NANCY ET SON AGGLOMERATION DEPUIS 2007.
MES DOMAINES DE COMPETENCES SONT LA VENTE EN B TO B DE SOLUTIONS D'ASSURANCES(IARD, ASSURANCES DE PERSONNES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES) AINSI QUE LA BANQUE(EPARGNE BANCAIRE, COMPTE COURANT, CREDITS) ET L'EPARGNE/FINANCE(ASSURANCE VIE)
APRES 11 ANS D'EXPERIENCE EN TANT QUE COMMERCIAL/SOUSCRIPTEUR, JE PEUX ME CONSIDERER COMME UN COMMERCIAL DE NIVEAU SENIOR.
AYANT TOUJOURS OBTENU DES RESULTATS PERFORMANTS(PLUSIEURS FOIS SUR LE PODIUM DES MEILLEURS COMMERCIAUX GROUPAMA) EN TERME DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL CONSISTANT A DE LA PROSPECTION, DE LA FIDELISATION ET DES REGLEMENTS SINISTRE AUPRES DE MES CLIENTS.
JE SOUHAITE DORENAVANT ORIENTER MA CARRIERE VERS UN POSTE DANS LE COURTAGE OU COMME AGENT D'ASSURANCE.
SI UNE OPPORTUNITE SE PRESENTAIT DANS LE MANAGEMENT D'UNE EQUIPE COMMERCIALE, JE L'ETUDIERAIS AVEC LA PLUS GRANDE ATTENTION EGALEMENT.