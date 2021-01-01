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Christophe MANZANO PEREZ

  • Generali France
  • Agent Général d’Assurance

Nancy

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Entreprises

  • Generali France - Agent Général d’Assurance

    Direction générale | Nancy (54000) 2021 - maintenant Développement, fidélisation d’une clientèle professionnelle composée d’Artisans, de Commerçants, De
    professions libérales et de Chef d’entreprise PME/PMI sur le secteur de la Lorraine.
    Mon agence est située au 2 Rue Gustave Petit à NANCY.
    Mn domaine de compétences est basés sur la proposition de solutions en Assurances et Placements Financiers en adéquation avec les besoins de mes clients.
    Au sein du cabinet MANZANO PEREZ et ASSOCIÉS, nous répondons aux besoins en Assurance du Particulier en Assurance des Biens et Responsabilités , Assurance de personne et solutions financières .

  • GROUPAMA - CONSEILLER COMMERCIAL SECTEUR PROFESSIONNEL

    Commercial | Nancy (54000) 2007 - 2021 CONSEILLER COMMERCIAL AU SEIN DE GROUPAMA SUR UNE CIBLE DE PROFESSIONNELS(ARTISANS/ COMMERÇANTS/ PROFESSIONS LIBERALE/CHEF D'ENTREPRISE INDUSTRIE....)SUR LE SECTEUR DE NANCY ET SON AGGLOMERATION DEPUIS 2007.

    MES DOMAINES DE COMPETENCES SONT LA VENTE EN B TO B DE SOLUTIONS D'ASSURANCES(IARD, ASSURANCES DE PERSONNES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES) AINSI QUE LA BANQUE(EPARGNE BANCAIRE, COMPTE COURANT, CREDITS) ET L'EPARGNE/FINANCE(ASSURANCE VIE)

    APRES 11 ANS D'EXPERIENCE EN TANT QUE COMMERCIAL/SOUSCRIPTEUR, JE PEUX ME CONSIDERER COMME UN COMMERCIAL DE NIVEAU SENIOR.

    AYANT TOUJOURS OBTENU DES RESULTATS PERFORMANTS(PLUSIEURS FOIS SUR LE PODIUM DES MEILLEURS COMMERCIAUX GROUPAMA) EN TERME DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL CONSISTANT A DE LA PROSPECTION, DE LA FIDELISATION ET DES REGLEMENTS SINISTRE AUPRES DE MES CLIENTS.

    JE SOUHAITE DORENAVANT ORIENTER MA CARRIERE VERS UN POSTE DANS LE COURTAGE OU COMME AGENT D'ASSURANCE.
    SI UNE OPPORTUNITE SE PRESENTAIT DANS LE MANAGEMENT D'UNE EQUIPE COMMERCIALE, JE L'ETUDIERAIS AVEC LA PLUS GRANDE ATTENTION EGALEMENT.

  • MAPA ASSURANCES - ATTACHE COMMERCIAL

    SAINT-JEAN D'ANGELY 2004 - 2007 PROSPECTER ET FIDELISER UNE CIBLE DE PROFESSIONNEL DE L ALIMENTAIRE
    MEILLEUR COMMERCIAL GRAND EST 2005
    MEILLEUR COMMERCIAL GRAND EST 2006

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