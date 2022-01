Christophe METAIS

J'accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises dans la maîtrise des risques professionnels et industriels, dans les démarches damélioration continue et la formation de leurs équipes, au travers de démarche de certification, de la conduite de projets transverses, la création de dispositifs de formation, la réalisation daudits, le conseil des managers et la communication interne



Mes compétences :

Formation professionnelle continue

Auditeur interne EFQM

Gestion de projet

Certification Titre Professionnel

Conseiller Transport Matières Dangereuses

Outils de management par la Qualité

E-learning

Méthode de résolution de problèmes

Analyse des accidents de travail

ISO 9001 Standard

ISO 14001 Standard

Gestion budgétaire

Management

Enquête de satisfaction collaborateurs

Compte employeur

Prévention des risques professionnels

Reporting

Brainstorming

Audit qualité

Habilitations réglementaires

Cartographie des processus

Audit sécurité

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Sécurité incendie

Suivi de chantiers

Santé au travail

Certification MASE

Certification CEFRI

Radioprotection