Christophe MICHAUX

A l'affut des nouvelles tendances, notamment du DevOps, mon but est de trouver et apporter des idées neuves qui répondront aux problématiques client.

Mon esprit est un mélange de créativité, de stratégie et d'opérationnel.

Fort de 18 années d'expériences dans l'IT, je souhaite relever un nouveau challenge sur des projets CI/CD, Kubernetes, Cloud, Docker.

Je suis actuellement consultant CI/CD DevOps chez IT-CE (Groupe BPCE).

Un résumé : Créativité, Communication, Java, DevOps