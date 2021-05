Christophe MOLINER

Mon parcours professionnel m’a donné une bonne connaissance des différentes fonctions de l’entreprise. En particulier j’ai acquis une double compétence production et qualité qui correspond au besoin de beaucoup d’entre elles.

Parcours commencé dans un grand groupe international papetier et complété par des fonctions de direction de PME où présence terrain, polyvalence et réactivité sont des atouts essentiels.

Ceci dans différents secteurs industriels dont l’imprimerie et le packaging et entreprises en lien avec l’industrie Agro-alimentaire et soumises aux mêmes contraintes.



Mes compétences :

Food Hygiene

Pulp and Paper

Continuous Improvement

Imprimerie

QHSE

Packaging

Agroalimentaire

Management