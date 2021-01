Christophe MONERON

De formation supérieure en gestion et management des entreprises de communication, après des expériences professionnelles chez l'annonceur, en agences ou prestataires spécialisés, j'ai créé en 1996 ma première entreprise.



Des partenariats, d'autres créations d'entreprises complémentaires font qu'aujourd'hui je suis ouvert à toutes synergies dans les activités de conseil et d'accompagnement pour les dirigeants d'entreprises, d'administrations ou de grandes associations.



Je peux proposer différentes expertises, mais j'adore m'adapter aux chalenges que je peux croiser...





Mes compétences :

Stratégie & Communication

Brand management, brand content...

Marketing & Organisation

Pilotage des actions et outils de communication

Analyse stratégique & Accompagnement

Créatif au service des messages

Publicité

Créativité

Organisation

Événementiel & RP

Gestion de projet

Planning stratégique

Communication

Marketing

Conseil & Management

Accompagnement des dirigeants

Réseaux sociaux

Digital strategy

CRM

Digital

Formation

Photoshop

Illustrator

Indesign

Joomla

WordPress

LimeSurvey

Vtiger

SEO