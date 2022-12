Christophe MOREAU

Après plus de 12 ans d'expertise en sécurité des systèmes d'information puis un an de contrôle interne de service informatique, certifié par l'ISC² avec le CISSP (2008-2014) et et ISO27005 (2010-2011), j'encadre depuis 4 ans le service informatique du Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres basé à Parthenay.

Mon poste de Responsable du SI est rattaché à la Direction des Affaires Financières et du Système d'Information.

Ma fonction s’enrichit avec la responsabilité de la sécurité des systèmes d'information du CHNDS ainsi que d'un siège au collège des DSIO national en tant que délégué régional Poitou-Charentes.



Le CHNDS assurant la direction commune du CH de Mauléon, j'exerce donc aussi les mêmes fonctions dans cet autre établissement du nord des Deux-Sèvres.



Pour mener à bien toutes les responsabilités, je mets à profit mes expériences acquisses au sein de banques et d'assurances basé sur une excellente connaissance des domaines et processus des SI

(technique comme fonctionnel, ITIL) pour appréhender tout le travail d'encadrement, de service aux utilisateurs, de relation avec les fournisseurs et de gestion de projet médicaux, médicaux-techniques et administratifs.



Mes compétences :

CISSP

Gestion des Risques

Informatique

Responsable informatique

RSSI

Santé

Sécurité

Sécurité informatique

Solvency 2

SOLVENCY II