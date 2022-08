Christophe MORO

Rigoureux, structuré, calme, un goût prononcé pour les relations humaines, des caractéristiques qui font partie de ma personnalité.



Curieux, imaginatif, j'aime, dès que cela est possible, comprendre, apprendre "à faire par moi-même" et y apporter une touche personnelle.



Mes centres d'intérêt ?

Ils sont multiples : sports, cinéma, bricolage, cuisine, bandes dessinées, jeux de rôle, jeux de société...

J'utilise aujourd'hui une bonne partie de mes compétences dans un cadre privé en tant que président d'une copropriété d'une centaine d'appartements.



Ma formation ?

J'ai toujours opté pour des formations plutôt généralistes exploitant ma très bonne appréhension de la technique : BAC C, DUT en mesures physiques, Ingénieur.



Mon environnement professionnel idéal ?

Plutôt dans une structure qui prend en compte la dimension humaine et offre une bonne ambiance de travail avec des gens motivés et dynamiques.

Mon rendement est idéal lorsque les missions et les responsabilités sont clairement identifiés.

Pour mon propre épanouissement, il me faut une certaine autonomie, liberté d'action dans l'organisation du travail ainsi qu'un manager qui sache reconnaitre et exprimer mes valeurs, mes qualités, mes résultat.



Mes compétences :

Chef de projet

Informatique

Ingénieur

Ingénieur informatique

Maîtrise d'ouvrage

Management

Conseil

JavaScript

Ingénierie

SQL

Gestion de projet