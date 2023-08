Christophe MOULY

Après plusieurs années passées dans le secteur de la verrerie industrielle, je suis à la recherche de nouveaux challenges, pour découvrir, développer, et apprendre sur d'autres secteurs d'activités. Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Suivi de fabrication

Force de proposition

Intégration et validation électromagnétique

Conception électrotechnique

Adaptabilité

Réalisation des schémas électriques

Constitution des dossiers électriques

Unigraphics

Solidworks

Pro/ENGINEER

Navision

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

IBM AS400 Hardware

Autocad