Christophe NICOLAS

Depuis décembre 2017

Ingénieur methodes sur projets Centre Commerciaux

Expert Bim, formateur









De sept 2016 à juillet 2017 :

Chargé de déployer le BIM chez Construction Privée.

Structurer la démarche BIM dans l'entreprise et l'acculturer à cette nouvelle façon de concevoir et réaliser les chantiers. Pour m'aider, une équipe de Bim managers experts est pleinement engagée pour accompagner l'entreprise.





Avant Sept 2016 :



Spécialiste méthodes sur des opérations de construction neuve de :

- immeubles de bureaux (Campus EDF à Palaiseau, Campus SANOFI à Gentilly Val de Bièvre...)

- IGH (Tour T1 à la Défense)

- hôtels, cliniques privées

- logements sociaux et résidentiels (5 ans chez Bouygues HABITAT)



Expert 3D en DAO :

- Autodesk AutoCAD, REVIT (formation 2009) , INVENTOR (formation 2012)

- pionnier BIM avec les méthodes sous REVIT

- Formateur interne AutoCAD, REVIT, INVENTOR



Animateur de plusieurs groupes de travail



Conducteur de travaux G.O.sur l'opération GALEO siège de BY IMMO en 2008



Menuisier amateur (meubles de style, agencements...)

Maquettiste occasionnel (bois, plexiglas, MAKROLON etc...)



Mes compétences :

Ecoute

Enthousiasme

Esprit d'équipe

Perseverance

Technique