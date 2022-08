Christophe NIGNOL

Ingénieur matériaux de formation, j’ai évolué progressivement du développement de produit vers le management tout en conservant des fonctions techniques.

Je possède une expertise confirmée en conception et industrialisation de nouveaux produits en appliquant des méthodologies rigoureuses.

Je maîtrise les outils de gestion de projet (coût, planning, qualité) et j’apprécie le management de proximité de mes équipes (entretien, formation)

Après une expérience significative dans l’automobile, j’ai su m’adapter à d’autres secteurs d’activité comme le luxe, les biens de consommation ou la défense dans des grands groupes ou des PME.

J’ai récemment complété mon cursus par un MBA en Administration des Entreprises a l’IAE de Paris Panthéon Sorbonne et je suis bilingue Anglais.

Je suis à l’écoute des opportunités pour des postes de Responsable R&D ou de Direction Technique.



Mes compétences :

Automobile

Management

Matériaux

Gestion de projet (planning, budget)

Conception de produit