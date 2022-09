Pierre-Marie BOZEC-CLAVERIE

Après une formation complète (technique et managériale) et 2 années formatrices au sein du Groupe SOS, je lance aujourd'hui mon activité à Nantes.

Cette structure aura pour objet :

1. La dépose sélective de matériaux de construction de second œuvre

2. La revente de ces matériaux (après reconditionnement) à destination des professionnels du BTP



Pour lancer à bien ce projet, je suis accompagné par les équipes de l'Incubateur du Solilab situé sur l’île de Nantes. Aujourd'hui je cherche à rencontrer mes futurs partenaires et clients.



