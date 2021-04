Christophe PETOT

Le quotidien de l'activit�� immobili��re est d��tonnant !!!!



Nous ne vendons pas de la pierre mais nous travaillons sur l'humain , nous devons comprendre les projets de vie des vendeurs et acqu��reurs.



En effet plus le projet de vie est lisible et plus les mobiles d'achat sont solides et inversement.



L'arriv��e d'internet a consid��rablement modifi�� la donne surtout au niveau des vendeurs qui pensent pouvoir vendre leur bien en direct. La r��alit�� est beau coup plus nuanc��e .



Par contre les acqu��reurs consid��rent toujours la recherche par agence comme incontournable.



En r��sum�� nous avons un march�� en pleine mutation dans lequel les enjeux financiers et affectifs seront toujours au centre des d��bats.



Mes compétences :

Coaching

COMMERCE

Commerce international

International

Négociation

Vente

Prospection