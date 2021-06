Christophe PLACE

Depuis 2012, j'accompagne les entreprises dans le développement de leurs ressources humaines (seul ou via un collectif de consultants). L’analyse du contexte permet d’apporter des réponses adaptées et pérenne avec un souci de cohérence avec la stratégie. Ensemble, nous concevons accompagnements et actions de formation pragmatiques et pratiques lesquels j'anime.



Au cours de mon expérience professionnelle, j'ai eu à développer les compétences nécessaires à la réussite économique de points de vente et au management d'équipes opérationnelles (chefs de secteur, chefs de rayon, vendeurs).

> Management : assurer le leadership, écoute assertive des forces vives, détection des potentiels, évolution des compétences. Délégation, accompagnement individuel, organisation collective, formation, management par la motivation et la compétence, donner du sens

> Commerce : développer le CA, la rentabilité, le taux de pénétration de points de vente. Analyse des KPI ; partage, élaboration et suivi des plans d'actions

> Gestion produits : élaboration des gammes, négociations fournisseurs et contrats cadres, élaboration et évolution des merchandising, optimisation de stocks

> Gestion du compte d'exploitation : analyse du compte d'exploitation, élaboration des budgets, des objectifs



J’interviens aujourd’hui dans des secteurs d’activités divers et variés (banques, assurances, industries, institutions publiques, hôpitaux, ...) avec le même souci d’efficacité. Parce qu’un apport lié à une émotion est toujours plus marquant, parce que pour apprendre il est nécessaire d’avoir pris conscience, je cultive des moments particuliers, décalés, propices à l’apprentissage.

Au plaisir de vous rencontrer et de vous écouter.



Mes compétences :

Gestion

Produits

Commerce

Management d'équipe

Formation

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement

Leadership

Gestion des ressources humaines

Stratégie commerciale

Merchandising