Agathe BONNET - SEYNAVE

Fondé en 2005, notre cabinet composé de 13 collaborateurs, situé sur Lille et Paris, intervient dans le recrutement par approche directe et le conseil en Ressources Humaines.



Notre cabinet est présent sur 4 métiers :



• Le Recrutement

• La Formation

• Le Coaching

• Le Bilan de Compétence et l’Evaluation



Nous intervenons principalement au sein des secteurs d’activité / métiers suivants :



• Commerce et Distribution

• Finance, Gestion et Comptabilité

• Ressources Humaines

• Banque et Assurance

• Informatique

• Logistique et Approvisionnement

• Marketing et Communication



Nous sommes signataires et acteurs de la Charte de la Diversité.

Nos critères de sélection sont construits uniquement sur la formation, l’expérience et les compétences des candidats.



