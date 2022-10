De formation initiale en QSE et gestion des risques en santé et environnement, mon parcours professionnel m'a amené à faire certifier une usine ISO 9001 et ISO 14000. J'ai également ouvert mes compétences aux achats en tant que qualiticien, assistant achat et désormais acheteur international.



Mes compétences :

Gestion de stock informatisé

Iso 14001

Iso 9001

Approvisionnement

SAP

Évaluation des risques

Navision

SMI

SMQ

Qualité

QHSE

QSE

Environnement

Sécurité

Acheteur

HSE