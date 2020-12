Valentine LE PORT BAK

Chef de projet spécialisée dans les stratégies digitales et le e-commerce, avec un background de chef de produit.

Forte de mes expériences en accompagnement de marques & en stratégie produits, mes compétences clés incluent :

- Marketing digital , création de sites & e-commerce

- Gestion de projets & analyse de performances

- Management d'offres produits



Bilingue Français et Anglais, bon niveau dEspagnol

Expériences professionnelles à linternationale (USA, Chine) et multiples séjours à l'étranger.



Polyvalente et organisée, jai le goût du travail déquipes ainsi quune réelle capacité dadaptation et douverture.



Après 3 ans à New York, je suis revenue m'installer en région lilloise dont je suis originaire. Je suis à l'écoute d'opportunités dans les secteurs du e-commerce, du webmarketing et du digital.