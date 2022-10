Christophe PLANETA

Mes diverses expériences mont permis dacquérir des connaissances variées dans les métiers de leau notamment en traitement et production des eaux . Je suis capable dapporter des solutions pertinentes, simples et efficaces, à vos clients. Mes formations et expériences, autant process quélectromécanique englobent toutes les problématiques. 17 ans sur les chantiers et 10 ans en exploitation de stations dépuration permettent davoir un œil critique sur la conception et lexploitation (Choix et pose des équipements, procédés retenus, mode de fonctionnement, difficultés et sécurité de lexploitant,). Mon intérêt pour les énergies nouvelles (méthanisation et cogénération, pompe à chaleur sur les effluents de STEP et énergie photovoltaïque) est un plus et va dans le sens des évolutions environnementales



Depuis mai 2019

Alp Arrosage

Chargé d'affaires (Eau, Assainissement, Fontaine et Arrosage)

Réponses techniques et financières aux appels d'offres,

Chiffrage pour les collectivités, particuliers, entreprises et agriculteurs pour du pompage, tuyauterie et arrosage,

Achats,

Préparation et suivi de chantier,



De mai 2017 à avril 2019

Feljas et Masson Rhône Alpes

Conducteur de travaux



- Préparation et suivi de chantier de réservoirs, poste de relèvement, pose de conduite inox et PVC





De janvier 2013 à avril 2017

Syndicat Intercommunal dAssainissement de la Vanoise (SIAV)

Responsable dexploitation (STEP et Réseaux)



- Mise en place du manuel dautosurveillance et suivi des données, bilan annuel,

- Amélioration de lexploitation (process et comportement)

- Rédaction des Appels doffres (CCTP et BPU),

- A linitiative dune étude sur la réduction dimpact énergétique de la STEP

- Demande de subvention auprès de lAgence de lEau et de lADEME

- Gestion de léquipe dexploitation (Process-Labo et maintenance)

- Relation avec la DDT et SATESE de Savoie.

- Mise en place dun programme de renouvellement (2015-2035)

- Suivi des contrôles réglementaires

- Surveillance du respect des règles dhygiène et sécurité

- Installation d'une pompe à chaleur sur les eaux traitées de la STEP



De Juillet 2005 à décembre 2012

OTV à DARDILLY (69) Construction de stations dépuration et deau potable

Superviseur travaux



Construction des stations dépuation dAbondance, Val Cenis, Courchevel et La Léchère, Passy, Belleville sur Saône.

Construction Usine eau potable : Cluses, Courchevel

Levée de réserves process : Roanne et Montbelliard en eau potable.

- Relation clients

- Coordiner les sous-traitants (Tuyauterie, ventilation, électricité, serrurerie, manutention, ...)

- Faire respecter le planning marché

- Contrôle du montage

- Essais électromécanique

- Suivi dexploitation (Courchevel)

- Suivi 2nd Oeuvre

- SAV





De Janvier 04 à Juillet 2005

LYONNAISE DES EAUX à Chamonix

Electromécanicien



- Assistance à la mise en route de la nouvelle station,

- Maintenance des équipements électromécaniques et instrumentations,

- Mise en place de la GMAO.





De Novembre 01 à Décembre 2003

LYONNAISE DES EAUX à OYONNAX (01)

Chef dusines Stations dépuration



- Organisation des tâches dentretien et dexploitation de léquipe assainissement,

- Réalisation des comptes rendus techniques,

- Organisation des achats courants sur les différents sites,

- Mise en place dune base de données de suivi des apports extérieurs.





Février 98 à Octobre 01

S.E.V.E.S.C. à SAINT CYR LÉCOLE (78) Station dépuration de Versailles

Responsable maintenance - Adjoint au chef dusine



- Établissement du budget annuel prévisionnel,

- Gestion du budget maintenance (250 kF) et du budget renouvellement (3MF),

- Préparation des travaux de gros entretiens,

- Animation de léquipe de maintenance (1 agent méthode et 5 techniciens),

- Comptes rendus mensuels et annuels de lactivité maintenance,

- Mise en place de la maintenance de petites stations de relevage et dun bassin dorage,

- Établissement de procédures Qualités (ISO 9002) pour une certification obtenue en avril 99.





Juillet 94 à Janvier 98

G.T.M. à COLOMBES (92) Station dÉpuration

Technicien



- Mise en place et maintenance dun système anti-collision de grues à tour,

- Pose de tuyauterie EU-EP aériennes en tant que chef de chantier (fonte, acier galvanisé et PVC).



Mes compétences :

Assainissement

dynamique

Electricité

Mobilité

Eau