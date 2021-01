Christophe POROLI

- Développement et prospection d’un portefeuille d’industries sur la région PACA (pétrochimie, agroalimentaire, pharmaceutique ….)

- Rédaction des propositions commerciales avec les équipes projets

- Suivi commercial et technique des clients

- Analyse et réponse aux appels d’offres

- Animation d’un réseau d’industries sur 11 départements

- Négociation et rédaction des contrats et remises de prix

- Suivi technique et accompagnement sur les chantiers

- Etablir les devis pour les projets professionnels

- Participer à l’élaboration de la politique commerciale

- Echanger les informations sur l’état du marché avec les autres responsables et la direction.

-Techniques de vente

- Argumentation commerciale

- Techniques de prospection

- informatique : Pack office

- Travail en équipe

- Participation à des salons professionnels



Mail : porolichristophe1@gmail.com

0607790495



Mes compétences :

Négociation

Management

Gestion des ressources humaines

Prospection commerciale

suivi technique

Formation

Organisation d'évènements

gestion d'une agence