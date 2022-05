Olivier Lamarche

Sté AIRELEC (Groupe MULLER)

Directeur Régional

Région Paris-IDF



Missions :



• Définir et déployer la stratégie commerciale pour les régions IDF et OUEST, en concertation avec la direction commerciale France

• Encadrer et animer la force de vente composée de 7 technico-commerciaux

• Préparer/négocier les contrats et marchés annuels avec les comptes clés distributeurs pour les régions IDF et OUEST



Mes compétences :

Vente

Second oeuvre

Négociation

Management