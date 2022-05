Olivier LAMARCHE

Bonjour,



Après 5 ans d'expériences dans l'industrie en charge de la direction de 3 usines agroalimentaire en France, j'ai accepté un poste de directeur de site dans le domaine du b to c(3,5 ans Direction de site Angoulême)

Fort des relations humaines, et de la cohésion sociale, je structure l'activité.

Ma force est aujourd'hui dans les challenges.

Structurer, organiser et développer, c'est ce qui m'anime et me fait réussir.

3 mots pour me décrire.

-Confiance

-Bon sens

-Résultat



Mes compétences :

Rigueur