Olivier LAMARCHE

Mon objectif principal, mettre mes compétences au service de l'optimisation des "process" et des organisations des entreprises et soutenir, dans le même temps, l'amélioration des conditions de travail.

Après une première expérience dans le secteur de la santé au travail, je renforce et développe cette approche au sein d'une nouvelle structure.

Il m'apparait primordial de tenir compte des spécificités, que présentent notamment les TPE-PME, pour les accompagner efficacement dans leur démarche de prévention des risques professionnels.

En développant différentes actions auprès de ces entreprises (micro consulting, sensibilisation, formation, accompagnement des projets de conception, conduite de projet,...),j'ai pu créer une dynamique, emmenée par une démarche participative, permettant à l'entreprise de prendre conscience de ses problématiques.

De cette dynamique, est aussi apparue une volonté des entreprises de poursuivre, et pérenniser, leurs actions en faveur d'une meilleure prise en compte du déterminant qu'est le Travail dans leur gestion et leur management.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Conseil

Communication

Analyse de l'activité

CAO

Ergonomie