Laurine ALESSANDRI

Psyella tient son nom de : « psy » pour psychologie et « ella » pour « elle en Corse ». Ses valeurs centrées autour de l’humain promeuvent l’autonomie, le développement constant, l’éthique et la déontologie professionnelle.

Psyella pour les entreprises

Psyella est un cabinet de conseil indépendant créé en 2012 et intervient sur l’ensemble du territoire insulaire. Il est spécialisé dans le conseil aux entreprises dans la prévention et la gestion des Risques Psychosociaux, la Qualité de Vie au Travail, les consultations Souffrance et Travail et le Coaching professionnel et personnel.

Depuis sa création en 2012, il accompagne les organisations pour contribuer au bien être des collaborateurs et au développement de la performance. Chaque intervention est encadrée par le réseau i3R Corse représenté par la DIRECCTE de Corse, la MSA, la Carsat, l’Aract et le SIST 2a 2b. Il travaille en réseau avec les consultants qui le composent.

Psyella, cabinet de conseil en Ressources Humaines est aussi spécialiste de l’accompagnement des organisations et des personnes afin de répondre à leurs enjeux d’innovation RH, de transformation et de transition professionnelle. Des sessions de coaching d’entreprises font aussi partie de ses interventions.

Psyella pour les particuliers

Vous traversez une étape de vie professionnelle, scolaire ou personnelle et ressentez le besoin de vous faire accompagner afin de pouvoir atteindre vos objectifs d’évolution ou de changement ? Psyella est spécialisé également dans le coaching professionnel et personnel (coaching de vie).

Nous sommes aussi spécialisées dans les consultations psychologiques sur des problématiques liées au travail : gestion du stress, difficultés relationnelles au travail, harcèlement au travail, épuisement professionnel « burn out », bore et brown out, violences au travail, , affirmation de soi, etc.

Nous offrons également des conseils en gestion de carrière et bilans d’orientation pour les plus jeunes et proposons des accompagnements de Coaching à la carte : préparation aux examens et concours, aux entretiens de recrutement, techniques de recherche d’emploi.



Mes compétences :

Prévention des risques psychosociaux

Ergonomie

Conseil aux entreprises

Coaching individuel

Formation

Psychologie du travail

Prévention des risques professionnels

Conseil

Santé et sécurité au travail

IPRP

Recrutement

Risques psychosociaux

Coaching

communication

management

Ressources humaines