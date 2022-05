Marie COUTILLARD

Diplômée d'un MBA en Travel Management à l'Escaet, je m'intéresse plus particulièrement au secteur de l'hôtellerie/hébergement et à ses problématiques.



L'e-distribution, le Revenue Management et le Marketing constituent mes centres d'intérêts professionnels principaux.



Compétences:



- Informatique générale: Maîtrise du pack Office 2003 et 2007, notions Photoshop.

- Informatique spécifique: GDS Amadeus et Sabre, logiciel Reservit, solutions Bookassist,

- Logiciels Accor: ARMS, City Reco, outils RM (Revtool, Scenoptool), TARS Database

- Internet: Joomla CMS



Mes compétences :

Distribution

Management

Marketing

Revenue management

Tourisme