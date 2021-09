Christophe POUJADE

A une époque où tout va vite, où les contacts sont trop rapides et la plupart des relations éphémères ou superficielles, je choisis de donner encore plus de sens à ma vie professionnelle en privilégiant la qualité et la pérennité de ma relation avec mes clients.

Savoir écouter, comprendre, imaginer, expliquer, mettre en place, accompagner au fil des années.



Mes compétences :

Conseil Patrimonial

Mutuelle Sante

Protection Sociale

Assurance Vie

Épargne Retraite

Gestion de projet

management d'équipes

Gestion de centre de profits

Developpement commercial BtoB Direct et Indirect