Christophe ROCQUIN

Independant depuis 2008 en gestion decisionnel et base de données



je recherche un poste en interne en tant qu'Ingenieur/AMOA/ dans le décisionnel.



lieux : 27/28/78



maitrise principale sur Oracle-PL/SQL , Access, et sur Business Intelligence (6, XI R3,BI4...) ainsi que sur l'ETL DATAEXCHANGER et Talend, suivi de divers applications secondaires tel que OFFICE,COMPTA



Mes compétences :

Oracle PL/SQL

Microsoft Windows 2000 Professional

Seagate Crystal Reports

Oracle 9i

Oracle

ETL

Oracle 10G

UNIX

Teradata

SQL

Oracle 8i

Microsoft Windows 9x

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Access

BO 5.1.3

TOAD

Remedy

Microsoft Windows

Microsoft Exchange Server

Business Objects

la partie maintenance

Visual Basic 5

Visual Basic

Siebel

Oracle Toad

Oracle HR

Oracle Enterprise Management

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Visual C/C++

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL*Loader

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Merise Methodology

Java

Firefox

FTP

DB2

Gestion de projet