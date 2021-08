Christophe ROSSET

Passionné de JavaScript, toujours à l'écoute des dernières évolutions, aussi bien côté front (Angular, React, d3 & cie) que back (NodeJS, Mongo ...), je suis maintenant dans le développement web depuis plus d'une dizaine d'années et je ne m'en lasse pas.



Ce que je recherche



J'aime travailler en équipe - apprendre aux autres et apprendre des autres est l'une des principales choses que je recherche, aussi bien au niveau technique (standards opensource, frameworks de développement) que métier (contact avec le client, analyse des besoins ...).



J'aimerais continuer à travailler dans l'édition de logiciel, avec des technos web et le langage JavaScript ou encore dans le jeu vidéo, les applications sur terminaux mobiles ou la data-visualisation (d3, etc ...).



Faites vous une meilleur idée de mes compétences / mon profil en regardant mes projets persos, contributions open sources sur http://labs.topheman.com



Pour rentrer en contact :



- https://www.linkedin.com/in/topheman

- http://labs.topheman.com

- https://twitter.com/topheman



Mes compétences :

CSS3

Html5

Javascript