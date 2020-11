Stéphane HAMEL

Tout au long de mon parcours, jai acquis de multiples compétences, allant du développement, à l'administration en passant par l'intégration de systèmes (Windows MacOS et Linux) et les bases de données.

Aujourdhui je suis Build Manager/DevOps et je cherche à évoluer vers dautres horizons



Mes compétences :

TeamCity, Jenkins, GitLab

Mercurial, Perforce, Git

Bash shell, Perl, Python, CMake

Php

Visual Studio, Xcode, Neteans, Eclipse

Windows, MacOs, Linux, Android

C/C++ ,Java

Oracle, MySQL

Microsoft Excel, Microsoft Access

Rexx , Pl1