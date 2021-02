Christophe SAULNIER

Suite à mon contrat de Sous-officier dans l'Armée de Terre, je me suis réorienté dans le domaine de l'informatique, qui me passionnait depuis de nombreuses années, afin d'en faire un travail et plus seulement une passion. Je suis alors entré en formation professionnelle à l'AFPA.



A l'issue de cette formation professionnelle de Technicien Supérieur en Réseaux

Informatiques et Télécommunications, durant laquelle j’ai effectué un stage en entreprise qui m’a

permis, entre autres, de gérer l’ensemble du parc informatique de l’organisation de la foire de

Paris, j'ai rejoint la société ORDISUD basée à Arles, au sein de laquelle j'ai acquis les bases du

métier avant d’y exercer les fonctions d'administrateur systèmes et réseaux et ce pour de

nombreux clients possédant des infrastructures logicielles et matérielles différentes.



Employé depuis quelques mois par la société Solucea, je continue à

développer ma polyvalence, mon sens du service et mes capacités techniques sans oublier les

compétences de synthèse propres aux entreprises de services qui se doivent d’informer en temps

réel les clients de l’avancée de leurs tickets d’incidents.



Ayant depuis toujours souhaité m'expatrier, je suis à l'écoute de toute proposition qui me permettrait de travailler à l'étranger.



Mes compétences :

Administration de serveurs

Administration réseaux

Administration système

Maintenance informatique

VoIP

Installation de logiciels