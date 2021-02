Christophe SILVESTRE

Gestion d'un parc matériel informatique (40 postes)

Administrateur serveur Windows SBS 2008



FORMATIONS :

Je donne des formations à distance et en vidéoconférence via zoom sur les outils ci-dessous :



. Système d'exploitation : Windows 10

. Bureautique : Microsoft-Word, Excel, Powerpoint, Outlook 2010 à 365

. Réseau : Administration de serveur NT 4, protocole TCP/IP

. Hardware : cours théorique cursus A+ et mise en pratique (assemblage et désassemblage de pc fixe ou portable)

. Internet : utilisation et explication de son fonctionnement (http, ftp, newsgroups, chat ...)

. Réalisation de support de cours.



AUTRES EXPERIENCES :



[Juin 2011 à 2013]

Formation réseau pour l'ensemble du groupe Gaumont Pathé. http://www.cinemasgaumontpathe.com/

Matériel :

Dorémi http://www.doremilabs.com/

GDC http://www.gdc-tech.com/



[Décembre 2010]

Formation office (Word, Excel & Powerpoint) - Transition 2003 vers office 2010 (Inserm Rhône Alpes)

http://www.rhone-alpes-auvergne.inserm.fr/raa/fr/home/index.html



[Juillet 2010]

Formation Bureautique (Windows xp, Outlook, Word et Excel 2003)

à la Direction du Groupe Eiffage Travaux Publics Ile de France,

Neuilly sur Marne (3 jours effectués)

http://www.eiffage.com/



[Juin 2010]

Outlook 2007 - Coaching sur plateforme dappels et formations (2) Webex audio pour GRT-Gaz Lyon (1 jour effectué)

http://www.webex.fr/



Formation Spécifique MS-Office 2003 sur le site Inéo Com Sud (filiale de GDF-Suez) de Lattes (périphérie de Montpellier - 6 jours effectués)

http://www.ineocom-gdfsuez.com/



[Mai 2010]

Coaching sur Powerpoint 2007 - Paris (haute gouvernance du groupe - 1 jour effectué)

http://www.gdfsuez.com/fr/accueil/



[Mars 2010]

Formation MS-Office sur le site nucléaire SOCODEI-Centraco juxtaposé au site nucléaire de Marcoule (4j). SOCODEI est une filiale du groupe EDF à vocation industrielle, spécialisée dans le traitement et le conditionnement des déchets faiblement radioactifs.

http://www.socodei.fr/



[2010] Mission GDF-SUEZ MELINDA

- Outlook 2007 (7 jours effectués)

.Lyon(3j)forums en local et en vidéoconférence (POLICOM HDX8000) 21 personnes - Chalon sur Saône, Etienne, Annecy

.Clermont-Ferrand(2j), Aix-en-Provence(1j), Montpellier(1j)



[2009-2010] Mission GDF-SUEZ PLIMPOT

- 31 mars 2010 -

La Mission PLIMPOT est terminée (Vista & Office 2007 - 74 jours effectués).

Le projet PLIMPOT cest 400 sites, 200 serveurs, 17 000 postes déployés sur toute la France. Le contenu de la mission côté formateur était laccompagnement de la migration de poste Windows 2000 vers Windows Vista et de MS-OFFICE 2000 vers MS-OFFICE 2007 (Word, Excel, PowerPoint).

Cet accompagnement était constitué de forums, formations, coachings et vidéoconférences.



[2010 Mission PLIMPOT]

. Brignais(2j), Vichy(1j), Marseille(2j) atelier

. Clermont-Ferrand(1j) forums, Dijon (1j) atelier & forum

. Toulouse(1j), Aix-en-Provence(2j), Montpellier(1j) forums

. Lyon (1j) forums en local et en vidéoconférence (POLICOM HDX8000) environ 5 personne par site (Saint-Étienne, Auxerre, Chalon-sur-Saône, Grenoble et Annecy)

POLICOM HDX8000 - http://www.polycom.fr/products/telepresence_video/telepresence_solutions/room_telepresence/hdx8000.html

[2009 Mission PLIMPOT]

. Lyon (3 sites - 13j) ateliers (12 personnes maximum) et animation de forums "PLIMPOT" (jusqu'à 20 personnes)



. Paris (haute gouvernance du groupe) - 20/04/2009-03/07/2009 - (49j)

Ateliers "PLIMPOT" Vista & Office 2007(12 personnes maximum)

Création d'un script .vbs d'automatisation pour les ateliers "PLIMPOT"

Coachings sur le bureau de l'utilisateur

Assistance téléphonique et sur site (bureau de l'utilisateur)

Animation de Forums "PLIMPOT" (jusqu'à 20 personnes)

http://www.gdfsuez.com/fr/accueil/



[2008]

Création d'une association déclarée « Ordipals » Identification WALDEC : W691070159

Du 07/02



Mes compétences :

MS OFFICE

Internet

TCP/IP v4