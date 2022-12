Christophe THIOUX-MACIEJOWSKI

Relations partenariales

- Établir le partenariat avec les acteurs externes (Grands Comptes, ...)

- Coordonner les actions avec tous les partenaires externes

- Sensibiliser les partenaires aux actions menées :

* Identifier les besoins sous formes d'audit interne

* Créer les supports d'information

* Animer les sessions de sensibilisation

- Assurer l'évaluation et le suivi de la prestation



Recrutement

- Analyser et définir les postes à pourvoir

- Diffuser les offres

- Pré sélectionner et sélectionner les candidats

- Conduire l'entretien de recrutement

- Associer les collaborateurs aux techniques de recrutement

- Tuteurer les nouveaux collaborateurs vers une adaptation à leur poste et à la culture de l'entreprise



Réunions d'équipe

- Déterminer l'ordre du jour

- Conduire l'animation :

* Animer de manière participative

* Donner des informations descendantes

- Prendre des notes pour le compte-rendu

- Élaborer des outils

- Envoyer les comptes-rendus

- Mettre en place des actions

- Veiller à l'application des actions



Gestion de l'activité

- Planifier les activités des équipes

- Gérer l'emploi du temps des collaborateurs

- Adapter le planning à l'absentéisme

- Déléguer mon activité en cas d’absence ou de déplacement



Formation de consultants

- Créer les supports pédagogiques de formation et d'évaluation

- Donner un avis consultatif sur les travaux des collaborateurs

- Auditer les collègues sur leurs compétences :

* Identifier les écarts

* Mettre en place les mesures correctives

- Créer les outils ad hoc



Mes compétences :

Ingénierie

Formation

consultant

communication