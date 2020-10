Bernadette FERNANDEZ

Compétences et trajectoire, en quelques mots :



- Accompagnement au changement, aux transitions et évolutions professionnelles

- Conduite / coordination de dispositifs pédagogiques et de reclassement - Management de projets

- Formation et animation

- Chargée de mission dans le cadre de plans de licenciements : Industrie (pharmaceutique, textile, de labeur, métallurgie, aéronautique, agro-alimentaire...), Hôtellerie - Tourisme & Loisirs, Enseignement privé, Santé humaine, Grande distribution...

- Développement du partenariat

- Bilans de compétences / Bilans d'orientation professionnelle



En Cabinet Conseil / entreprise du secteur marchand, institution, association, pénitentiaire.



Conseil Général de Vendée / Maison Départementale de l'Emploi et du Développement Economique de la Vendée, Retravailler dans l'Ouest, Starter Performance, Coallia PPS, Anvéol / Alixio Mobilité - FREE Compétences, Ministère de la Justice, PFIZER SA, UBIFRANCE, Association Amicale des Ingénieurs et Anciens Elèves de l’Ecole Nationale Des Ponts & Chaussées, Les Arts Décoratifs.



Université de Paris IV Sorbonne, Université de Nantes, Université de Paris VIII, Collège Coopératif de Paris, IFPNL, E.C.H., Médiat-Coaching, Marie-Claude Mouillet Conseils (ADVP), Dominique Clavier - Human Research, ALEPH Paris.



Mes compétences :

Management

Ingénierie pédagogique

Conduite de projet

Coaching

Conseil et accompagnement au changement