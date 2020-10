Christophe TOURNEUX

Titulaire du certificat de Personne Compétente en Radioprotection et d’un diplôme d’ingénieur Qualité Sécurité Hygiène et Environnement, je fais preuve d’une expérience et d’une expertise reconnues dans le domaine de la radioprotection dans le domaine médical, Vétérinaire, industriel et de la recherche.



Après une expérience de 10 ans en service ( MERM en médecine nucléaire) et 12 années à gérer l’unité de radioprotection du CHU de REIMS, je suis désormais disponible pour de nouveaux projets et challenges.



Depuis 2009, mes activités de consultant/expert me permettent de travailler avec de multiples établissements de santé, l’Armée (ELOCA), de grandes entreprises de technologies et services médicaux tel que St JUDE MEDICAL, MEDTRONIC France, des cabinets dentaires, d’orthodontie, des cliniques vétérinaires, des TPE/PME…



Mon périmètre est aussi bien régional, national qu'international.



Je suis toujours en quête de nouvelles collaborations alors n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Formation

Management de la santé et de la sécurité au t

Gestion de projet

Management d'équipe

Base de données

Métrologie

Gestion des risques

Radioprotection

HSE

Bureautique

Anglais

Personne Compétente en Radioprotection (PCR)