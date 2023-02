Christophe VIDAL

Bonjour,



Oz-Informatique offre tous les services liés à votre informatique dans un souci de conformité et fonctionnalité. Nous intervenons 7j/7j et 24h/24h, nous nous adaptons à vos besoins, nous vous conseillons sur les directions à suivre et nous vous accompagnons dans tous vos projets informatiques.



Nos domaines de prédilection sont :

- Conseil

- Déploiement

> Réseau / Système / Poste de travail

- Maintenance

> Différents contrats de maintenance selon vos besoins

- Infogérance

> Gestion de votre informatique et téléphonie

- Migration

> Hardware / Software / Système

- Sécurisation

> Réseau / Système / Données

- Récupération

> Datas / Système

-Dépannage

> Hardware (pc fixe / pc portable / serveur / imprimante...)

> Système (Windows / Mac / Linux)

- Communication et Marketing

> WebRadio

> Site Web

> Géolocalisation

> Référencement

> AdWorks





Nos différents clients sont :

- Des particuliers

- Hôtels

- Agences de voyages

- Avocats

- Écoles...





Nous desservons Paris et sa petite couronne.



Nous contacter pour tous renseignements complémentaires au 06 03 80 93 23



Mes compétences :

Webmaster