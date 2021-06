Christophe VIEIRA

15 années d’expérience marketing / webmarketing chez un éditeur de logiciels.

Passionné par l'univers du e-marketing, du SEO et du Web Analytics, je suis aussi blogueur Webmarketing à mes heures perdues...



Jusqu’en 2007, au sein de la filiale « CardiSport » développant des applications dédiées aux professionnels du sport.



De 2007 à 2012, en temps partagé entre la maison mère « YMAG » éditrice de solutions de gestion pour les centres de formation et la filiale.



Depuis 2013, en temps plein au sein de la maison mère en tant que webmarketeur / marketeur.



Mes compétences :

Google analytics

Email marketing

Webmarketing

Dreamweaver CS5

PAO

SEO

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Web analytics

E-marketing

Marketing

Réseaux sociaux

Communication

Référencement naturel