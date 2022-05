Sabrina CORDIER

Passionnée par le multimédia depuis déjà plusieurs années, j'en ai fait mon domaine d'études. Tout au long de mon cursus, j'ai perfectionné mes connaissances et compétences, et j’ai acquis une polyvalence dans la conception et la réalisation de produits multimédia.



Réfléchir autour de la conception d’un projet ou de la création d’interfaces ergonomiques visant à faciliter la navigation des utilisateurs ; chercher le meilleur moyen d’attirer le regard sur certains éléments, tout en gardant une apparence graphique attractive, ou encore raconter des histoires grâce aux différents moyens numériques et interactifs. Autant d'aspects qui me motivent à la réalisation de projets multimédia.



Mes multi-compétences me permettent également de faire le lien entre développeurs et graphistes pour mener à bien les projets qui me sont confiés.



Mes compétences :

HTML

CSS

Wordpress

Prestashop

Drupal

Responsive Design

Javascript

PHP

Photoshop CS5

Illustrator CS5

Flash CS5

Référencement naturel

HTML5 CSS3

Adobe Premiere Pro

Indesign CS5

JQuery UI

JQuery Mobile

Webdesign

Design mobile

3D Studio Max