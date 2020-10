Christopher GUYOT

Technicien d’exploitation des équipements audiovisuels



Mise en oeuvre et exploitation de régies de production multicaméras, et d'unités de tournage.

Exploitation de stations de post-production informatisées.

Mise en oeuvre d'équipements de transmission et de diffusion.

Exploitation et maintenance des équipements audiovisuels.



Expérience significative aussi bien en audiovisuel qu'en événementiel. Vision globale des projets grâce à la diversité des postes occupés. Suivi et coordination de projets audiovisuels. Grande capacité d'adaptation.



Intermittent du Spectacle



Mes compétences :

Ingénierie du son

Régisseur

Spectacle vivant

Montage audio

Son

Prise de vue vidéo

SOUND DESIGN