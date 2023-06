Alesya TRAFIMOVICH

Des années d'expérience en gestion des programmes d'information à la TV, ont développé en moi une résistance phénoménale au stress et une capacité de planifier et dapprécier le temps.



Au cours de mon travail aux journaux télévisés, j'ai eu la chance d'être à la rédaction et dassister à la réalisation de 13 longs-métrages documentaires (dont l'un nominé pour le "Taffy" - prix de la Télévision nationale russe pour les plus grandes réalisations dans le domaine des arts de la télévision), et quatre projets télévisuels (l'un d'eux a remporté le Taffy dans la catégorie Le meilleur programme de sport). Avant même de commencer ma carrière télévisée jai été impliquée à la préparation et la promotion des festivals internationaux en qualité de secrétaire de presse. En d'autres termes - toute ma vie, de même que ma formation professionnelle sont axées sur le cinéma et la télévision.