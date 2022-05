Patrice BERTRAND

Ecouter, comprendre, synthétiser et traduire en images et en sons, voilà mon expérience de concepteur-réalisateur depuis vingt ans, validée par de nombreux prix (Biarritz, Cannes, Lisbonne, Buenos-Aires, Dubaï, etc), en France comme à l'international, en corporate comme en publicité, en documentaire comme en fiction. une image juste vaut mieux qu'un long discours. mon site : patricebertrand.com





Mes compétences :

Conception-rédaction

une image juste vaut mieux qu'un long discours