Christopher MOLTO

Ancien Officier Marinier en spécialité Opérationnelle d'Infanterie (FORFUSCO), je me suis reconverti dans l'investissement Immobilier.



Investisseur locatif personnel depuis 2008 (maison, parking et appartements), jétais également salarié de la SA Alteal ou j'occupais les fonctions d'adjoint au responsable de la gestion locative et technique du patrimoine immobilier étudiant.



A ce jour indépendant, nous nous adaptons à chaque demande de nos clients et réalisons:

- un suivi de chantier sur mesure,

- les étapes de pré-réception et réception (sur support informatique),

- les étapes de pré-livraisons et livraisons acquéreurs pour investisseurs et pour résidence principale (sur support informatique),

- le suivi de la garantie de parfait achèvement,

- états des lieux de tous types,

- le courtage et l'accompagnement en travaux pour particuliers, commerçants et professionnels.



