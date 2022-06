Christopher TAVEAU

Récemment diplômé d'un doctorat de physiopathologie de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, je suis passionné par les troubles du métabolisme associés au diabète de type 2 et à l’obésité. Actuellement à la recherche d'un Post-Doctorat ou d'un poste de chercheur, mon but est de comprendre très finement la physiopathologie du diabète et de l'obésité afin de pouvoir identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.



Dynamic young researcher in pathophysiology, I got my Ph.D at Pierre and Marie Curie University (Paris) and I am passionate for pathological disorders related to alterations in glucose and lipid metabolisms. Currently seeking a post-doctoral or researcher position, my goal is to finely understand the diabetes and obesity pathophysiologies in order to identify new therapeutic targets.





Mes compétences :

Expérimentation animale

Biologie moléculaire

Histologie

Physiologie

Biochimie

Gestion de projet

Informatique

Communication interne

Chirurgie

Communication externe

Physiopathologie