Chrysa CHOUMETI

Après une formation initiale en art (Beaux-Arts de Bourges) j'ai eu une expérience professionnelle en audiovisuel (postes de motion designer, infographiste 2D/3D) pour Ubisoft, Palais de Tokyo, Le Batofar, La Locale TV, Equidia TV, XD Productions .....) combinant la vidéo, le compositing (After Effects, Shake, Final Cut/Premiere Pro), et la 3D(3DS Max).



Je suis toujours à la recherche de collaborations dans le domaine de la post-production pour la télévision et le web.



http://xrysa.free.fr/



Mes compétences :

Images de synthèse

Compositing

Motion design

Post production

Effets spéciaux

Audiovisuel

3D

3D Studio Max

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop