Chrystel ALINC

Titulaire d'un Master 2 en E-Business et Management des Marques et d'un diplôme bac +3/4 en développement web, je suis à la recherche d'un CDI dans le domaine du Webmarketing.



Mon expérience professionnelle dans le digital en tant que chargée de webmarketing ainsi que ma formation de développeur full stack javascript, m'ont permis dobtenir de nombreuses compétences dans le digital mais également d'acquérir de réelles réflexions sur la refonte dun site web et sur la conception de parcours digitaux liés à l'architecture de l'information.