Chrystèle Claude GIRAUD

Bonjour,

Expériences de 15 ans dans des groupes internationaux, principalement comme gérante de structure (management), 8 ans en cabinet libéral en accompagnement thérapeutique en thérapies brèves (hypnose éricksonienne, E.F.T., énergie), plus de 10 ans de formation avec la création de tous les outils (1ère plateforme pédagogique en 2009 via Forumactif, Moodle depuis 2016).: formations management et de formateurs en présentiel ou à distance tutorées.

Travaux et recherches personnelles sur l'intégration des outils du numérique dans le cadre pédagogique et sur l'ancrage mémoriel.

Auteure du Livre : la Métacommunication ou Plaidoyer pour l'Etre humain dans l'entreprise Parution à compte d'auteur (sortie octobre 2016)



Mes compétences :

FOAD

Analyse Transactionnelle

Auteure du livre la métacommunication ou Plaidoyer

Communication Non Violente

Psychopathologie

Gestion des conflits

Risques psychosociaux

Communication

Formation professionnelle

Management