- Formation : Ingénieur ICAM Lille



- Expérience industrielle : 2 ans et demi, dans des unités de production et d'emballage du groupe L'Oréal



- Expérience comme traducteur-interprète : 19 années (depuis 1995)



- Consultant en innovation et brevets



Mes compétences :

Conference

Interprète

Interprète de conférence

Liaison

Technique

Traducteur