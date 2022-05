Romain LAVILLE

Ingénieur ICAM Institut Catholique des Arts et Métiers) de LILLE (Promotion 1994), j'ai une solide expérience managériale de plus de 20 ans acquise au sein du groupe Colas, chez SOMARO, devenue AXIMUM en 2009, puis dans le groupe NGE chez AGILIS. Mon parcours se complète aussi par des compétences globales dans le milieu de la piscine privée. Diplômé comme technicien en construction et maintenance de piscines, compétences validées par un titre professionnel reconnu par le ministère du travail, j'ai travaillé comme responsable d'un site de distribution B to B d'un fabricant de matériels de piscine, ainsi que dans un magasin de vente de produits et de prestations en B to C.

Mon projet professionnel consiste à exercer des responsabilités de management en direction de centre de profit, dans le secteur de la construction (ou proche). Mes compétences managériales, techniques, commerciales et de gestion, sont transférables facilement au sein d'un maître d'œuvre ou maître d'ouvrage délégué, tout comme en commercialisation de produits de construction, ainsi que dans tout poste à responsabilité de centre de profit.

J'ai par ailleurs une compétence experte des normes de dispositifs de sécurité routière.

Je suis à l'écoute du marché, pour rester disponible à une belle opportunité professionnelle.



