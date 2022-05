Romain LAVILLE

Mon parcours m’a permis d’acquérir de nombreuses compétences nécessaires pour gérer des projets : les aspects techniques, fonctionnels et managériaux. J’ai de plus développé une passion pour les méthodes agiles notamment Scrum. C’est donc dans le domaine de la gestion de projet que j’envisage ma carrière.



J'ai également reçu la distinction spécifique du club des entreprises en janvier 2013 pour récompenser mes performances académiques et mon savoir-être.



Mes compétences :

Gouvernance des SI

Gouvernance d'entreprise

JAVA

SQL

Management de projet

Management de la qualité

UML 2.0

Gestion de projet

J2EE

Savoir être professionnel

Conception

Qualité

Iso 9001

Polyvalent

UML

Conduite de projet

Communication

Informatique

Spécifications fonctionnelles

Alfresco

Nuxeo