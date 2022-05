Sabrina LE PIANE

Installée depuis 2001 dans la métropole lilloise, j'exerce mon métier en tant qu'interprète et traductrice. Mes langues de travail sont : l'italien, le français, l'anglais et l'espagnol.



Je collabore avec de nombreuses entreprises et organismes internationaux et je suis spécialisée dans plusieurs secteurs d'activités, du commerce international aux ressources humaines, en passant par les domaines juridique et logistique, ainsi que les négociations syndicales.



Je me déplace régulièrement en France et à l'étranger pour accompagner les clients dans leurs différentes activités. Des conseils personnalisés vous seront apportés, ainsi que la garantie d'un travail de qualité dans le respect des délais.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter mon site web http://www.sabrina-lepiane.fr/



Mes compétences :

Interprétation

Langues étrangères

Salons internationaux

Traduction

Organisations internationales

Supply Chain

Voix - off

Italien

Français

Anglais

Commerce international

Rédaction de contenu

Linguistique

Multilinguisme

Correction de textes